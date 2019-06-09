Противников аккумуляторного завода пригласили на встречу с главой Бреста

9 июня на площади Ленина в Бресте очередной раз собрались противники строительства аккумуляторного завода. Подобные встречи проходят здесь каждое воскресенье с 25 февраля 2018 года.

По данным правозащитника Владимира Величикина, в 12.30 на площади находилось более 200 человек. На площадь также пришел начальник отдела идеологической работы и по делам молодежи Брестского горисполкома Геннадий Иванчин. Он пригласил участников встречи от имени председателя горисполкома Александра Рогачука на встречу с ним в здании областной совет Федерации профсоюзов Беларуси, которое расположено поблизости. Встреча намечена на 12.40.

Основная тема, которую обсуждали сегодня участники встречи — публикация в интернете фотографии докладной записки, направленной в Брестский облисполком областным комитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды о превышении нормативов выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух аккумуляторным заводом в период проведения пусконаладочных работ. В документе, в частности, говорится, что установлены превышения нормативных выбросов «по пяти источникам». Также в докладной записке содержится просьба «поручить всем заинтересованным принять незамедлительные меры по предотвращению нарушений природоохранного законодательства».

Как заявил сегодня на встрече активист Дмитрий Бекалюк, первоначально были опасения, что это фейковая информация. Однако, по его словам, 8 июня во время прямой линии ее подтвердил заместитель министра природы и охраны окружающей среды Александр Корбут. Отвечая на вопрос Бекалюка, он сообщил, что Брестский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды начал административный процесс по факту превышения выбросов. По словам Корбута, если нарушения будут и дальше, будет аннулировано разрешение на выбросы.

Очень важно, отметил Бекалюк, что превышение выбросов вредных веществ подтвердила госструктура.

«Я надеюсь, в следующее воскресенье мы соберемся на площади, чтобы отметить закрытие этого завода», — заявил активист.

Аккумуляторный завод ООО «АйПауэр» возведен на промышленной площадке «Аэропорт» в свободной экономической зоне «Брест». На заводе будет налажен полный цикл производства свинцово-кислотных аккумуляторных батарей. Жители Бреста и Брестского района считают, что предприятие угрожает их здоровью. Активисты выявили ряд нарушений при реализации проекта.

Общественная кампания против аккумуляторного завода началась в регионе в январе 2018 года. За это время активисты подали заявки на проведение в Бресте и Брестском районе 189 митингов, 12 пикетов и 16 демонстраций. Власти санкционировали только одну акцию: 29 апреля 2018 года митинг «Брестчанки против свинца», на который пришли около двух тысяч человек.

25 апреля этого года в Администрацию президента было передано новое коллективное обращение противников аккумуляторного завода.

С 3 мая возле предприятия круглосуточно, сменяя друг друга, дежурят активисты. Они считают, что завод, еще не принятый в эксплуатацию, уже фактически работает и выбрасывает в воздух вредные вещества. По мнению активистов, под видом пусконаладочных работ предприятие уже полноценно выпускает продукцию. Противники завода фиксируют факты, по их мнению, подтверждающие это, и направляют обращения о нарушениях в соответствующие инстанции.