Более 400 противников аккумуляторного завода пришли на встречу с главой Бреста

На встречу с председателем Брестского горисполкома Александром Рогачуком, которая состоялась 9 июня в здании областной организации Федерации профсоюзов Беларуси, собралось более 400 противников аккумуляторного завода. Такие данные приводит один из участников встречи правозащитник Владимир Величкин.

Напомним, инициировал встречу лично глава брестской администрации.

К собравшимся сегодня в 12 часов на площади Ленина в Бресте противникам строительства аккумуляторного завода вышел начальник отдела идеологической работы и по делам молодежи Брестского горисполкома Геннадий Иванчин. Он пригласил их к 12:40 на встречу с Рогачуком.

Встреча длилась 35 минут. Ее участники потребовали закрытия опасного завода. Председатель горисполкома предложил группе активистов из 10 человек встретиться в ближайшую среду, 12 июня, с председателем облисполкома Анатолием Лисом, чтобы обсудить ситуацию.

В свою очередь активист Демьян Лепесевич предложил до встречи закрыть завод, на котором сейчас ведутся пусконаладочные работы. По его словам, люди опасаются, что 11 июня приемочная комиссия подпишет акт о вводе завода в эксплуатацию.

Председатель горисполкома пообещал сегодня же донесет до главы облисполкома эту информацию.

Напомним, накануне в интернете опубликована докладная записка областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды в Брестский облисполком о превышении нормативов выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух аккумуляторным заводом в период проведения пусконаладочных работ.

В документе, в частности, говорится, что установлены превышения нормативных выбросов «по пяти источникам». Также в докладной записке содержится просьба «поручить всем заинтересованным принять незамедлительные меры по предотвращению нарушений природоохранного законодательства».

Как заявил БелаПАН активист Дмитрий Бекалюк, власти пошли на контакт с противниками завода, потому что «пройдена точка невозврата», природоохранными службами документально зафиксированы факты выбросов. Он сообщил что пусконаладочные работы, которые ведутся с апреля, продлевались уже три раза и акт приемки трижды не подписывался по экологическим вопросам.

Лепесевич считает, что если 11 июня в очередной раз не будет подписан акт приемки опасного предприятия в эксплуатацию, у властей будет весомый аргумент для закрытия завода.

После встречи с председателем горисполкома, примерно в 13:15, противники завода вновь прошли по центральным улицам города Пушкинской и Советской до кинотеатра «Беларусь» после чего разошлись. Встреча завершилась без инцидентов.