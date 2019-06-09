Выборы президента Казахстана: сотни людей вышли в знак протеста на улицу

Сегодня в Казахстане проходят выборы президента Казахстана. В разных городах проходят акции протеста. Полиция задерживает митингующих.

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Как сообщает Би-би-си , в столице на улицы вышли около 700 человек, в Алматы – около 300. И в действующей и в бывшей столице митингующие призывают к бойкоту выборов, так как считают их несправедливыми и недемократичными.

На данный момент, по официальной информации задержаны порядка ста человек.

Напомним, 19 марта Нурсултан Назарбаев сложил полномочия главы государства. Руководство над страной перешло к спикеру сената Касым-Жомарту Токаеву, который 9 апреля объявил досрочные выборы президенты.

В выборах участвуют семь кандидатов: Жамбыл Ахметбеков, Дания Еспаева, Амиржан Косанов, Толеутай Рахимбеков, Амангельды Таспихов, Касым-Жомарт Токаев, Садыбек Тугел.

Кампания началась 11 мая и длилась до 7 июня.