Выборы президента Казахстана: сотни людей вышли в знак протеста на улицу
Сегодня в Казахстане проходят выборы президента Казахстана. В разных городах проходят акции протеста. Полиция задерживает митингующих.
Как сообщает
На данный момент, по официальной информации задержаны порядка ста человек.
Напомним, 19 марта Нурсултан Назарбаев сложил полномочия главы государства. Руководство над страной перешло к спикеру сената Касым-Жомарту Токаеву, который 9 апреля объявил досрочные выборы президенты.
В выборах участвуют семь кандидатов: Жамбыл Ахметбеков, Дания Еспаева, Амиржан Косанов, Толеутай Рахимбеков, Амангельды Таспихов, Касым-Жомарт Токаев, Садыбек Тугел.
Кампания началась 11 мая и длилась до 7 июня.