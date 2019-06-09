Беларусь возобновила транзит нефти в Польшу

Частично возобновлена транспортировка нефти по трубопроводу «Дружба» в направлении Польши, сообщает концерн «Белнефтехим».

«По состоянию на 9 июня белорусский оператор магистрального нефтепровода ОАО «Гомельтранснефть Дружба» выполнил ряд этапов дорожной карты технических мероприятий по вытеснению содержащей хлорорганику нефти в двух нитках трубопровода «Дружба» от Мозыря до границы с Польшей, — говорится в сообщении, размещенном на сайте концерна. — Реверсом на территорию РФ возвращено 450 тыс. тонн загрязненной нефти, она была замещена нефтью, соответствующей ГОСТу».

Как отметили в «Белнефтехиме», проведенная работа позволила 8 июня в 21.00 получить чистую нефть на приграничной польской перекачивающей станции Адамово.

После проверки качества нефти принято решение о возобновлении 9 июня транзитной транспортировки нефти в направлении НПЗ Польши и Германии.

По сведениям белорусского концерна, «согласно плану-графику движения нефти в июне в западном направлении планируется ежесуточная прокачка в объеме 65 тыс. тонн».

При этом отмечается, что «транзитная транспортировка нефти в направлении Украины осуществляется по графику».

«Организации концерна продолжают реализацию дорожной карты по замещению на территории Республики Беларусь российской нефти ненадлежащего качества. Следующим этапом предусматривается вытеснение грязной нефти по третьей нитке трубопровода от Адамово до Мозыря. Этот этап завершится в первых числах июля. Затем будет очищена загрязненная нитка трубопровода от Мозыря до российской Унечи. Этап продлится до середины августа», — сообщает «Белнефтехим».

Загрязненное хлорорганикой сырье начало поступать в Беларусь по трубопроводу в апреле. Из-за некачественной российской нефти на Мозырском НПЗ вышло из строя дорогостоящее оборудование. Вскоре транзит нефти в Европу по трубопроводу «Дружба» был полностью остановлен. Поставки чистой нефти на территорию Беларуси возобновились в начале мая.

На начало июня на территории Беларуси оставалось 1 млн тонн загрязненной нефти. Ожидается, что вся она будет откачана назад в Россию к середине августа.

В мае Лукашенко заявлял, что из-за поставок некачественной нефти Беларусь потеряла «огромные деньги» — сотни миллионов долларов. По оценке белорусских специалистов, недополученная выручка от реализации нефтепродуктов в апреле составила 108 млн долларов, а ущерб от поврежденного оборудования Мозырского НПЗ — примерно 30 млн долларов.

Оценкой ущерба от аварии на «Дружбе» занимается рабочая группа, созданная Беларусью и Россией.