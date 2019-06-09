В Витебске горела пилорама

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Специалисты устанавливают причины пожара на пилораме, произошедшем накануне вечером.

Фото pixabay.com носит иллюстративный характер

Как сообщили в региональном управлении МЧС, в шесть часов вечера на пульт дежурного поступил сигнал о возгорании в здании по производству деревянных конструкций.


Фотофакт. Под Светлогорском «БМВ» не вписался в поворот и влетел в дерево

Прибывшие к месту вызова спасатели потушили пожар. Огнем повреждены переносной генератор и отопительная печь.

В качестве предварительных версий рассматриваются нарушение противопожарных требований и нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.

Ранее сообщалось, что грозовой фронт, прошедший на территории Витебской области накануне днем, принес большие неприятности жителям Лепеля и Полоцкого района.
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Тэги: пожар пилорама Город: Витебск

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