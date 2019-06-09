Бережков: Захаров сам не знает, чего хочет
По мнению спортивного директора Федерации хоккея Беларуси Владимира Бережкова, если бы главком «Юности» Михаил Захаров хотел возглавить минское «Динамо», то давно бы уже это сделал.
«Беда Михал Михалыча в том, что у него нет осознанной цели, - приводит
Он высказал предположение, что если бы Захаров хотел довести дело до конца, то он бы довел и стал бы тренером «Динамо».
Этого не произошло, считает представитель ФХРБ, потому что наставник «Юности» «испугался, что возглавит это «Динамо», и дальше наступит ответственность».