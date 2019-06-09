Бережков: Захаров сам не знает, чего хочет

/ Спорт
Просмотров: 256

По мнению спортивного директора Федерации хоккея Беларуси Владимира Бережкова, если бы главком «Юности» Михаил Захаров хотел возглавить минское «Динамо», то давно бы уже это сделал.

«Беда Михал Михалыча в том, что у него нет осознанной цели, - приводит by.tribuna.com слова Бережкова. - Захаров не знает, чего хочет добиться. Даже при нынешнем результате, если бы он приложил еще какие-то усилия, сделал еще какие-то шаги с присущей ему энергетикой, он бы этого добился».

Он высказал предположение, что если бы Захаров хотел довести дело до конца, то он бы довел и стал бы тренером «Динамо».

Этого не произошло, считает представитель ФХРБ, потому что наставник «Юности» «испугался, что возглавит это «Динамо», и дальше наступит ответственность».
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: хоккей-Беларусь ХК Динамо-Минск ХК Юность Персона: Владимир Бережков Михаил Захаров

Другие материалы на эту тему:

«Важно всесторонне проанализировать причины». В Минспорта обсудили хоккей

«Важно всесторонне проанализировать причины». В Минспорта обсудили хоккей

«На «мерседесах» ездят, а результата нет». Лукашенко громит хоккеистов

«На «мерседесах» ездят, а результата нет». Лукашенко громит хоккеистов

В аварии «скорой» и автобуса ХК «Юность-Минск» пострадали три человека

В аварии «скорой» и автобуса ХК «Юность-Минск» пострадали три человека

Наумов: тройка Фрэйзер-Хэнлон-Пэддок сможет принести много пользы нашему хоккею

Наумов: тройка Фрэйзер-Хэнлон-Пэддок сможет принести много пользы нашему хоккею