9 июня стало самым жарким днем в этом году, в Брагине побит рекорд 30-летней давности
В Беларуси пятый день подряд максимальная температура воздуха превышает 30 градусов тепла, свидетельствует проведенный БелаПАН анализ оперативных карт.
Так, согласно данным погодного ресурса meteoinfo.by:
- 5 июня в Могилеве и Борисове воздух прогрелся до +30,2 градуса;
- 6 июня в Березино — до +31,4;
- 7 июня в Могилеве и Брагине — до 31,1;
- 8 июня в Брагине — до 31,1;
- 9 июня в Брагине — до 32,1.
Как видим, воскресенье стало самым теплым в нынешнем году.
Во всех вышеназванных городах обновились температурные максимумы дня. Самому старому рекорду 71 год (7 июня 1948 года в Могилеве было +30,9). Рекорду, побитому 8 июня в Брагине, было всего четыре года (+31 в 2015 году). 9 июня в этом райцентре пал рекорд 30-летней давности (+31,2).