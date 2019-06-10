9 июня стало самым жарким днем в этом году, в Брагине побит рекорд 30-летней давности

/ Общество
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В Беларуси пятый день подряд максимальная температура воздуха превышает 30 градусов тепла, свидетельствует проведенный БелаПАН анализ оперативных карт.

Так, согласно данным погодного ресурса meteoinfo.by:

  • 5 июня в Могилеве и Борисове воздух прогрелся до +30,2 градуса;
  • 6 июня в Березино — до +31,4;
  • 7 июня в Могилеве и Брагине — до 31,1;
  • 8 июня в Брагине — до 31,1;
  • 9 июня в Брагине — до 32,1.

Как видим, воскресенье стало самым теплым в нынешнем году.

Во всех вышеназванных городах обновились температурные максимумы дня. Самому старому рекорду 71 год (7 июня 1948 года в Могилеве было +30,9). Рекорду, побитому 8 июня в Брагине, было всего четыре года (+31 в 2015 году). 9 июня в этом райцентре пал рекорд 30-летней давности (+31,2).
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Тэги: погода Город: Брагин

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