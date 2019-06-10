9 июня стало самым жарким днем в этом году, в Брагине побит рекорд 30-летней давности

В Беларуси пятый день подряд максимальная температура воздуха превышает 30 градусов тепла, свидетельствует проведенный БелаПАН анализ оперативных карт.

Так, согласно данным погодного ресурса meteoinfo.by:

5 июня в Могилеве и Борисове воздух прогрелся до +30,2 градуса;

6 июня в Березино — до +31,4;

7 июня в Могилеве и Брагине — до 31,1;

8 июня в Брагине — до 31,1;

9 июня в Брагине — до 32,1.

Как видим, воскресенье стало самым теплым в нынешнем году.

Во всех вышеназванных городах обновились температурные максимумы дня. Самому старому рекорду 71 год (7 июня 1948 года в Могилеве было +30,9). Рекорду, побитому 8 июня в Брагине, было всего четыре года (+31 в 2015 году). 9 июня в этом райцентре пал рекорд 30-летней давности (+31,2).