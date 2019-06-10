На выборах президента Казахстана побеждает Токаев – в стране прошли массовые задержания оппозиции и журналистов

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На выборах президента Казахстана побеждает действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев. Официальных данных пока нет, но экзитполы отдают ему победу с результатом около 70%.

На улицы казахстанских городов вышли противники выборов, утверждающие, что они проходят недемократично, а их результат – предрешен. По данным МВД, было задержано около 500 человек, среди которых как местные, так и зарубежные журналисты.
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Тэги: Казахстан Персона: Касым-Жомарт Токаев

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