На выборах президента Казахстана побеждает Токаев – в стране прошли массовые задержания оппозиции и журналистов

На выборах президента Казахстана побеждает действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев. Официальных данных пока нет, но экзитполы отдают ему победу с результатом около 70%.

На улицы казахстанских городов вышли противники выборов, утверждающие, что они проходят недемократично, а их результат – предрешен. По данным МВД, было задержано около 500 человек, среди которых как местные, так и зарубежные журналисты.