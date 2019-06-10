Область повышенного атмосферного давления и атмосферный фронт накрыли Беларусь
Юго-восточная часть Беларуси останется под влиянием атмосферного фронта, а в северо-западных районах будет хозяйничать область повышенного атмосферного давления.
По прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. Осадки возможны только на юго-востоке (пройдут дожди, в некоторых регионах прогремят грозы).
Ветер северо-восточный, восточный слабый до умеренного, при грозах местами сильный порывистый. Максимально в понедельник воздух прогреется до +23..+29°С.
В столице осадков не прогнозируется. Столбик термометра покажет:
- утром +17..+19°С;
- днем +24..+26°С;
- вечером +22..+24°С.