Область повышенного атмосферного давления и атмосферный фронт накрыли Беларусь

Юго-восточная часть Беларуси останется под влиянием атмосферного фронта, а в северо-западных районах будет хозяйничать область повышенного атмосферного давления.

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По прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. Осадки возможны только на юго-востоке (пройдут дожди, в некоторых регионах прогремят грозы).

Ветер северо-восточный, восточный слабый до умеренного, при грозах местами сильный порывистый. Максимально в понедельник воздух прогреется до +23..+29°С.

В столице осадков не прогнозируется. Столбик термометра покажет: