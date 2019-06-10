Область повышенного атмосферного давления и атмосферный фронт накрыли Беларусь

/ Общество
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Юго-восточная часть Беларуси останется под влиянием атмосферного фронта, а в северо-западных районах будет хозяйничать область повышенного атмосферного давления.

Фото pixabay.com

По прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. Осадки возможны только на юго-востоке (пройдут дожди, в некоторых регионах прогремят грозы).

Ветер северо-восточный, восточный слабый до умеренного, при грозах местами сильный порывистый. Максимально в понедельник воздух прогреется до +23..+29°С.

В столице осадков не прогнозируется. Столбик термометра покажет:

  • утром +17..+19°С;
  • днем +24..+26°С;
  • вечером +22..+24°С.
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Тэги: погода

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