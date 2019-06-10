Когда заработает третья линия минского метро

Строительство третьей линии Минского метрополитена идет ударными темпами. Если все будет хорошо, то пробный поезд отправится в путь уже в первые дни 2020 года.

Фото Павла Русака (minsknews.by)

Как стало известно «МН» , на станции «Вокзальная» прокладывается последний тоннель первого пускового комплекса. Его длина составит 1,26 километра. Завершить проходку метростроевцы собираются в начале октября.

Вестибюль оформляется в темно-зеленых оттенках. Если смотреть на него при солнечном освещении, то вся поверхность блестит и переливается. Еще одна особенность — он наземный. Это первая такая станция минского метро, отмечает агентство.

Уже идут внутренние отделочные работы, установлены четыре эскалаторыа, а также лифты для маломобильных групп граждан.

Пробный поезд планируют запустить 2 января.

Наибольшая степень готовности в настоящее время на станции «Ковальская Слобода» (перекресток улиц Жуковского и Воронянского).

На станции «Площадь Богушевича» строители уже приступили к отделочным работам. Почти готов просторный технический этаж: весь облицован плиткой. В глаза бросаются синие эскалаторы.

Самая глубокая станция (более 25 метров) - «Юбилейная площадь» (пересечение улиц Сухая, Мельникайте, Романовская Слобода и Кальварийская). Здесь можно будет пересесть с третьей на вторую линию метро с переходом на станцию «Фрунзенскую».