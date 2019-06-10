Лукашенко доволен сотрудничеством с Португалией

Александр Лукашенко высказал удовлетворенность развитием отношений с Португалией. Об этом сказано в поздравлении коллеги Марсело Ребело ди Созу с национальным праздником — Днем Португалии.

Фото пресс-службы президента Беларуси

Как сообщили в пресс-службе главы белорусского государства, он подчеркнул последовательность развития двусторонних отношений «в разнообразных отраслях».

Лукашенко высказал надежду на «дальнейшее углубление межгосударственного диалога и повышение уровня двусторонних контактов с целью процветания обоих государств, укрепления стабильности и безопасности в Европейском регионе».

Дипломатические отношения между Беларусью и Португалией были установлены в 1992 году.

В мае этого года новым послом Беларуси в Португалии (по совместительству) был назначен Игорь Фисенко, который возглавляет белорусское посольство во Франции.