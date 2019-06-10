Скандал в триатлоне: за дело взялось Национальное антидопинговое агентство

Национальное антидопинговое агентство (НАДА) ведет разбирательство в связи с допинговым скандалом в триатлоне. «Министерство спорта и туризма и НАДА заинтересовала информация, которая в конце мая появилась в социальных сетях и СМИ. НАДА приняла ее в свое производство и сейчас опрашивает лиц, которые имели или могли иметь к этому отношение: спортсменов, тренеров, представителей федерации триатлона», — сообщил БелаПАН пресс-секретарь Минспорта Владимир Нестерович.

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По его словам, сотрудники НАДА уже связались с триатлонистом Алексеем Трохимчиком, который последние два года проживает в Испании. «Дело непростое, но нужно докопаться до сути, поэтому о сроках завершения разбирательства говорить рано», — отметил Нестерович.

29 мая в социальной сети «Фейсбук» Трохимчик написал (орфография автора сохранена): «…2 года назад я расстался со своим первым тренером по триатлону Артемом Буковцом (к сожалению человек уже успел подчистить сообщения и заблокировать меня везде) и продолжил свой путь самостоятельно, а через некоторое время под руководством испанского тренера. Обстоятельства расставания я никогда не освещал и не упоминал, так как считаю это неприемлемым. Но время идет и все растравляет по своим местам. После очередных комментариев в фэйсбуке я не могу молчать и призываю вас сделать тоже самое, если вы как то знакомы с этой проблемой! Тренер Белоруской федерации триатлона склонял меня к употреблению запрещенных веществ цитирую: «Я тебе и предложил, потому как других вариантов для тебя нет и не будет». Этим сообщением я призываю вас не быть равнодушным к проблеме допинга среди любителей и профессионалов и надеюсь что это сообщение запустит механизм, который в итоге расставит все по местам… Я хочу тренироваться, выступать и побеждать в равных условиях. А те кто ведет игру нечестно должны нести за это ответственность».

Трохимчик выложил скриншоты переписки с Буковцом. В ней спортсмен обвинил тренера в том, что на втором месяце работы тот предложил ему «принимать препараты, которые входят в состав запрещенных», чтобы «развить силовые качества». По словам Трохимчика, это и стало причиной расставания с Буковцом.

Артем Буковец заявил сайту by.tribuna.com, что не предлагал допинг Трохимчику: «Человек ко мне обратился с вопросом: что принять, чтобы начать быстрее бегать? Я ему рассказал, но к употреблению допинга не склонял. Эту же информацию можно прочитать в интернете».

Белорусская федерация триатлона изучит обвинения в склонении к употреблению допинга, выдвинутые в адрес тренера Артема Буковца спортсменом Алексеем Трохимчиком, заявила БелаПАН генеральный секретарь федерации Мария Черковская-Тарасевич вскоре после сообщения Трохимчика в «Фейсбуке». По ее словам, обвинения, выдвинутые спортсменом, стали полной неожиданностью. Собеседница не исключила, что Трохимчиком двигали личные обиды.

Генсек федерации отметила, что Трохимчик является спортсменом-любителем и не входит в национальную сборную, а Буковец, в свою очередь, вопреки предположению Трохимчика, в сборной не работает.

2 апреля нынешнего года Палата представителей приняла в первом чтении законопроект о противодействии допингу в спорте. Внесение изменений готовилось на основе указа президента от 24 мая 2018 года № 201 «О противодействии допингу в спорте». Проект закона устанавливает уголовную ответственность за склонение спортсмена к использованию запрещенных в спорте веществ и методов со стороны его персонала, а также за их использование самим спортсменом.