Лукашенко отчитал главу МВД Шуневича

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На встрече с министром внутренних дед Игорем Шуневичем, которая прошла в понедельник, десятого июня, Александр Лукашенко поставил задачи по обеспечению безопасности во время II Европейских игр.

Глава государства выразил настороженность, что «мы, порой не думая, в плане перестраховки или еще чего-то начинаем создавать не то "концлагеря", не то какие-то "гетто" в Беларуси».


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Он выразил недовольство, что до проезжей части выставлены фундаментные блоки – «читай, будем устанавливать металлические заборы в районе фанзон». Лукашенко недоумевает, зачем это нужно делать.

Лукашенко подчеркнул, что Беларусь – это не Сирия, Ливия или Ирак, чтобы такие «заборы» городить.

Официальный белорусский лидер поставил министру задачу сделать так, чтобы «люди могли свободно общаться в период Европейских игр и после. То есть излишеств не должно быть».

Сюжет: Европейские игры в Минске
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Тэги: Европейские игры-2019 Персона: Игорь Шуневич Александр Лукашенко Город: Минск

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