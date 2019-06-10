Иностранцы могут ездить бесплатно по дорогам Беларуси с 10 июня

Владельцы автотранспорта с технически допустимой общей массой не более 3,5 т с прицепами целый месяц, с 10 июня по 10 июля, не будут платить за проезд по платным автомобильным дорогам Беларуси.

Разрешение на это дает указ президента № 292 «О мерах по подготовке и проведению II Европейских игр 2019 года», который был подписан еще 24 июля 2018 года.

Владельцы транспорта могут не заключать договор пользования платной автодорогой с 10 июня по 10 июля 2019 года.

Также им не нужно регистрировать автомобиль в системе BelToll и устанавливать на него электронное платежное устройство.

Если водитель уже заключил договор на проезд по платным участкам дорог в этот период времени, оператор BelToll советует ему поместить устройство в металлизированный пакет или другую защитную упаковку. Иначе при проезде под станциями, где осуществляется сбор платы, электронный платежный механизм начнет издавать звуковые сигналы. Вместе с тем деньги со счета автовладельца списываться все равно не будут.

С 00:00 11 июля движение по платным дорогам республики будет происходить в обычном режиме.

Обязанность оплачивать проезд по платным автодорогам распространяется в Беларуси на транспортные средства с технически допустимой общей массой более 3,5 т, а также на те автомобили с технически допустимой общей массой не более 3,5 т, которые зарегистрированы вне Евразийского экономического союза.

Помимо неоплачиваемого проезда по платным автомобильным дорогам страны, на время проведения II Европейских игр белорусские власти установили для отдельной категории иностранцев безвизовый режим, позволили им бесплатно получать медицинскую помощь и передвигаться в общественном транспорте столицы — подробнее об этом в специальном обзоре Naviny.by.