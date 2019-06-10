Глава МВД Игорь Шуневич ушел в отставку

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Министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич подал в отставку. Президент рапорт министр удовлетворил.

Об этом сам Игорь Шуневич заявил 10 июня после встречи с Александром Лукашенко.

«Сегодня я обратился к Главе государства с рапортом об отставке. И он эту отставку принял. Надеюсь, я смогу еще принести пользу нашему государству в другой должности или на другой работе», — цитирует Шуневича sb.by.

Игорь Шуневич возглавлял Министерство внутренних дел с 11 мая 2012 года.

По словам Шуневича, в какой-то момент он «начал понимать, что нужно обеспечить определенную динамику, преемственность, скорость и эффективность решений», что «нужен свежий взгляд на работу» МВД.

Шуневич отметил, что «пришло время сменить род деятельности». «Все-таки достаточно долго я нахожусь в должности министра. Может, глаз замылился, может быть, мне действительно нужно попробовать что-то другое. Глава государства с этой мотивацией согласился», — заявил экс-министр.
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Тэги: МВД отставка Шуневича Персона: Игорь Шуневич Александр Лукашенко

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