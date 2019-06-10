На этой неделе Беларусь ожидает аномальная жара

Белорусские синоптики прогнозируют на этой неделе очень жаркую погоду.

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Как сообщается, область повышенного атмосферного давления и очень теплая воздушная масса будет определять погоду во вторник. Особых осадков не прогнозируется. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Минимальная температура ночью будет от +11°С, а максимальная днем поднимется до +33°С. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет слабо падать.

В среду дожди ожидаются только северных районах; не исключены грозы. Ветер юго-восточный, южный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха: ночью +14..20°С, днем +26..+33°С.

Еще жарче будет в четверг, 13 июня. Ночью на погоду окажет влияние область повышенного атмосферного давления, сформированная в очень теплом воздухе, а днем – малоактивный фронтальный раздел. В некоторых регионах пройдут кратковременные дожди; прогремят грозы. Ветер юго-восточный, южный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха: ночью +16..+21°С, днем +27..+34°С.