На этой неделе Беларусь ожидает аномальная жара

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Белорусские синоптики прогнозируют на этой неделе очень жаркую погоду.

Фото pixabay.com

Как сообщается, область повышенного атмосферного давления и очень теплая воздушная масса будет определять погоду во вторник. Особых осадков не прогнозируется. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Минимальная температура ночью будет от +11°С, а максимальная днем поднимется до +33°С. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет слабо падать.


9 июня стало самым жарким днем в этом году, в Брагине побит рекорд 30-летней давности

В среду дожди ожидаются только северных районах; не исключены грозы. Ветер юго-восточный, южный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха: ночью +14..20°С, днем +26..+33°С.

Еще жарче будет в четверг, 13 июня. Ночью на погоду окажет влияние область повышенного атмосферного давления, сформированная в очень теплом воздухе, а днем – малоактивный фронтальный раздел. В некоторых регионах пройдут кратковременные дожди; прогремят грозы. Ветер юго-восточный, южный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха: ночью +16..+21°С, днем +27..+34°С.
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Тэги: погода жара

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