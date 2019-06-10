Минэкономики ожидает «золотой дождь» к 2025 году

Министерство экономики рассчитывает, что в 2025 году объем прямых иностранных инвестиций увеличится до 3 млрд долларов, заявила замминистра Елена Перминова, отвечая на вопросы БелаПАН в ходе пресс-конференции 10 июня в Минске.

Она отметила, что в прошлом году страна привлекла 1,5 млрд долларов на чистой основе в виде прямых иностранных инвестиций.

«Прогнозный показатель был выполнен. В 2019 году мы планируем привлечь не менее 1,6 млрд долларов, так как именно они с учетом недолговой основы являются приоритетом для инвестиционной политики Беларуси», — отметила Перминова.

Замминистра сообщила, что в этом году объем прямых иностранных инвестиций из стран Евросоюза превысил потоки из России.

«Прямые инвестиции, которые мы получаем из Китая, позволяют рассчитывать на то, что эта страна будет входить в тройку основных инвесторов Беларуси», — сказала Перминова.

«Все мы знаем, что перед госорганами стоит задача удвоить ВВП до 100 млрд долларов к 2025 году. Основные компоненты этого результата — экспорт, инвестиции и развитие предпринимательства. Иностранные инвестиции в размере 3 млрд долларов крайне необходимы нашей экономике», — заявила замминистра.

В связи с этим, добавила она, планируется совершенствовать инвестиционное законодательство и упрощать административные процедуры ведения бизнеса. «Все должно быть просто: инвестор представил пакет документов в электронном виде, получил согласование и приступил к реализации инвестиционного проекта», — уточнила Перминова.