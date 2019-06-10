Российские корабли проведут стрельбы на Балтике

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В море вышли корветы «Бойкий» и «Стойкий», малые ракетные корабли «Серпухов», «Зеленый Дол», «Ливень», «Пассат», а также противолодочный корабль «Алексин».

Российские военные корабельные группы начали учения в Балтийском море, где накануне стартовали маневры стран НАТО, сообщает Минобороны РФ.


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Корветы и корабли должны отработать действия против подлодок, ракетные удары по противнику, провести артиллерийские и торпедные стрельбы, в частности, по воздушным мишеням.

С 9 по 21 июня в Балтийском море проходят учения НАТО Baltops 2019, которые проводят с 1972 года. В маневрах принимают участие 8600 военнослужащих из 18 стран, 50 кораблей и подлодок, а также 40 самолетов.
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Тэги: Балтийское море учения НАТО Россия-НАТО Город: Калининград

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