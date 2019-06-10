Инфляция в мае ускорилась и за пять месяцев составила три процента

По данным Национального статистического комитета, потребительские цены в мае 2019 года по сравнению с апрелем выросли на 0,3%, к декабрю 2018-го — на 3%.

В мае по отношению к апрелю цены на продовольственные товары выросли на 0,1% (с начала года — на 3,1%), на непродовольственные — на 0,6% (на 2,3%), на услуги — на 0,4% (на 3,6%).

По отношению к маю 2018 года цены выросли на 6,2%.

Согласно официальному прогнозу Нацбанка, в 2019 году инфляция не превысит 5%, а по оценкам Евразийского банка развития — составит 5,7%.

В майском макроэкономическом обзоре Евразийского банка развития отмечается, что «пока рано говорить о формировании тенденции к замедлению инфляции, в том числе из-за сохранения высокого роста заработной платы» в Беларуси. «В этой связи мы ожидаем временное ускорение инфляции в мае-июне 2019 года до 5,7—6,0% в годовом выражении», — отмечают аналитики ЕАБР.

Национальный банк ожидает, что во втором квартале инфляция будет выше целевого уровня, но в последующие кварталы станет замедляться, заявил председатель правления Павел Каллаур на брифинге 3 мая в Минске. Он отметил, что в первом квартале риски, которые могут повлиять на ускорение цен, несколько уменьшились.

Инфляция в Беларуси в 2018 году составила 5,6%.