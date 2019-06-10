В Минске задержали замдиректора Спецкомбината КБО
Сергея Рудого подозревают в получении взятки.
По словам собеседника портала
В Следственном комитете подтвердили задержание замдиректора. По данным следствия, в феврале текущего года мужчина принял от гражданина в качестве взятки не менее 800 долларов за решение вопроса, входившего в его компетенцию.
На Рудого завели уголовное дело.
|КУП «Спецкомбинат КБО» — государственная специализированная организация в сфере похоронного сервиса в Минске. В ее ведении находятся все кладбища столицы, а также крематорий.