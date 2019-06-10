В Минске задержали замдиректора Спецкомбината КБО

Сергея Рудого подозревают в получении взятки.

Сергей Рудой. Фото: «Зеленый портал»

По словам собеседника портала TUT.by , Сергея Рудого задержали на прошлой неделе по подозрению в получении взятки.

В Следственном комитете подтвердили задержание замдиректора. По данным следствия, в феврале текущего года мужчина принял от гражданина в качестве взятки не менее 800 долларов за решение вопроса, входившего в его компетенцию.

На Рудого завели уголовное дело.