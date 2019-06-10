Под Смоленском и Брянском уничтожили 110 тонн ввезенных из Беларуси яблок

Алексей ОРЕШКО / / Общество
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На полигонах твердых бытовых отходов под Смоленском и Брянском на минувшей неделе утилизировано 110 тонн яблок, ввезенных с территории Беларуси, сообщила пресс-служба управления Россельхознадзора по Смоленской и Брянской областям.

Так, 5 и 6 июня на смоленском полигоне уничтожили пять партий яблок неустановленного происхождения общим весом 79,19 тонн.


Россельхознадзор не пропустил в Россию очередную партию продукции из Беларуси

Транспортные средства с подкарантинной продукцией были задержаны и переданы в управление Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям сотрудниками Смоленской таможни и МВД России по Смоленской области.

Специалисты ведомства установили, что яблоки ввозились с территории Беларуси без фитосанитарных сертификатов и иных сопроводительных документов.

Кроме того в Брянской области 6 июня уничтожены три партии яблок общим весом 30,818 тонн, две партии из которых из Молдовы, а одна — неустановленного происхождения.

Транспортные средства были задержаны и переданы Управлению Россельхознадзора сотрудниками Брянской таможни, ГИБДД и ДПС ГИБДД России по Брянской области.

Запрет на ввоз яблок и груш из Беларуси был введен 12 апреля. Москва обвиняет Минск в поставках санкционной продукции из Европы под видом белорусской.


В России уничтожили более 100 тонн ввезенных через Беларусь яблок

О том, что Россельхознадзор не намерен инициировать снятие запрета на поставки яблок и груш из Беларуси, сообщил 29 мая глава ведомства Сергей Данкверт. Чиновник не исключил, что Россельхознадзор введет новые запреты на поставки овощей и фруктов из Беларуси. «Это зависит от того, как пойдет. Мы же анализируем продукцию, которая приходит к нам. И если будут нетрадиционные виды, то будут меры», — заявил он.
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Тэги: Беларусь-Россия Россельхознадзор польские яблоки яблоки Персона: Сергей Данкверт Город: Смоленск

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