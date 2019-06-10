Министерство антимонопольного регулирования и торговли выявило нарушение у «Евроторга»

Реклама ритейлера размещалась под видом информационных статей со ссылкой на исследование МАРТ.

«В рекламе содержалась ложная информация о проведении министерством исследования, искаженная информация о результатах деятельности рабочей группы по вопросу дополнительного государственного регулирования деятельности торговых сетей, чем были созданы условия для введения потребителей рекламы в заблуждение», говорится в сообщении МАРТ.

Кроме того, в рекламе использовались имя, высказывания гражданина и наименования организаций без их согласия, а также допущено сравнение «Евроторга» с другими компаниями.

По выявленным нарушениям МАРТ составил в отношении «Евроторга» протокол об административном правонарушении.

Ранее Министерство антимонопольного регулирования и торговли выявило факты нарушения законодательства со стороны крупнейшего ритейлера страны в части недобросовестной конкуренции.