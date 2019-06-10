Художника Алеся Пушкина оштрафовали за антироссийский перформанс и неповиновение милиции

Суд Крупского района оштрафовал художника Алеся Пушкина, который 6 июня был задержан милицией за проведение перформанса.

Пушкина обвиняли в нарушение порядка организации массового мероприятия и в неповиновении законному требованию должностного лица.

Суд счел вину Алеся Пушкина в совершении административного правонарушения доказанной и оштрафовал художника на восемь базовых величин (204 рубля).

Пушкин был задержан сотрудниками милиции 6 июня в центре Крупок. Он вышел к магазину сети «Евроопт» с плакатами Stop russian agression on Europe («Остановите российскую агрессию в Европе»), Russia — war! («Россия — война!») и портретом президента РФ Владимира Путина, а также плакатом «Беларусь в NATO».

Белорусский ПЕН-центр 7 июня выступил с заявлением, в котором потребовал прекратить преследование Пушкина. «Место перформанса выбрано неслучайно — 8 мая в этом магазине произошел конфликт Алеся Пушкина с охранниками, которые агрессивно отреагировали на белорусский язык и попытались насильно удалить художника из торгового зала», — отмечается в заявлении.