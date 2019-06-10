Видеофакт. Возле Администрации президента Украины произошли потасовки с полицией

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Оппоненты Владимира Зеленского провели акцию «Останови капитуляцию».

Во время акции один из ее участников наклеил на стену Администрации президента наклейку «Администрация губернатора Малороссии», из-за чего произошла стычка с полицией, сообщает pravda.com.ua. Кроме того, активисты сожгли на пороге Администрации белый флаг.

Протестующие требуют у Зеленского снять запрет на стрельбу для ВСУ, а также прозрачной дорожной карты на переговорах в Минске. «Россия не соблюдает обещаний. Отвод тяжелого вооружения означает капитуляцию», — заявил одних организаторов акции.
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Тэги: Администрация президента акция протеста переговоры в Минске Персона: Владимир Зеленский Город: Киев

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