Украинка пыталась продать 16-летнюю дочь в бордель

Жительница Хмельницкого пыталась сдать «в аренду» дочь за 40 тысяч гривен (1500 долларов). Ее задержали и поместили в СИЗО.

Фото: khmel.gp.gov.ua

В Хмельницком сотрудники Нацполиции и СБУ разоблачили и задокументировали факт торговли человеком. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры области.

Установлено, что жительница областного центра четко осознавала, что отдает своего ребенка в бордель для занятия проституцией или для любых других целей.

При получении половины оговоренной суммы средств злоумышленница разоблачена и задержана.