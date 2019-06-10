Украинка пыталась продать 16-летнюю дочь в бордель
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Жительница Хмельницкого пыталась сдать «в аренду» дочь за 40 тысяч гривен (1500 долларов). Ее задержали и поместили в СИЗО.
В Хмельницком сотрудники Нацполиции и СБУ разоблачили и задокументировали факт торговли человеком. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры области.
Установлено, что жительница областного центра четко осознавала, что отдает своего ребенка в бордель для занятия проституцией или для любых других целей.
При получении половины оговоренной суммы средств злоумышленница разоблачена и задержана.