Область повышенного атмосферного давления накрыла Беларусь – объявлен оранжевый уровень опасности

/ Общество
Просмотров: 281

Во вторник, 11 июня, погоду на территории Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления и очень теплая воздушная масса.

Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Дождь вероятен только в северных районах страны; прогремят грозы.


В Беларусь идет жара «за тридцать» и засуха

Ветер юго-восточный слабый до умеренного. Максимальная температура воздуха +27..+33°С.

В столице вероятность дождя составляет всего 5-10%. Столбик термометра в течение суток покажет следующие значения:

  • утром +20..+22°С;
  • днем +29..+31°С;
  • вечером +23..+25°С.

Температура воды в реках и водоемах составляет 16-25°С.

В связи с неблагоприятным погодным явлением объявлено штормовое предупреждение – оранжевый уровень опасности.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: погода жара

Другие материалы на эту тему:

В Беларусь идет жара «за тридцать» и засуха

В Беларусь идет жара «за тридцать» и засуха

Один хороший зимний день. Солнце над Минском

Один хороший зимний день. Солнце над Минском

Какой зимы ждать после такой теплой осени?

Какой зимы ждать после такой теплой осени?

В погоне за солнцем. Последние теплые выходные

В погоне за солнцем. Последние теплые выходные