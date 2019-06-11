Область повышенного атмосферного давления накрыла Беларусь – объявлен оранжевый уровень опасности

Во вторник, 11 июня, погоду на территории Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления и очень теплая воздушная масса.

Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Дождь вероятен только в северных районах страны; прогремят грозы.

Ветер юго-восточный слабый до умеренного. Максимальная температура воздуха +27..+33°С.

В столице вероятность дождя составляет всего 5-10%. Столбик термометра в течение суток покажет следующие значения:

утром +20..+22°С;

днем +29..+31°С;

вечером +23..+25°С.

Температура воды в реках и водоемах составляет 16-25°С.

В связи с неблагоприятным погодным явлением объявлено штормовое предупреждение – оранжевый уровень опасности.