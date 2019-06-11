Область повышенного атмосферного давления накрыла Беларусь – объявлен оранжевый уровень опасности
Во вторник, 11 июня, погоду на территории Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления и очень теплая воздушная масса.
Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Дождь вероятен только в северных районах страны; прогремят грозы.
Ветер юго-восточный слабый до умеренного. Максимальная температура воздуха +27..+33°С.
В столице вероятность дождя составляет всего 5-10%. Столбик термометра в течение суток покажет следующие значения:
- утром +20..+22°С;
- днем +29..+31°С;
- вечером +23..+25°С.
Температура воды в реках и водоемах составляет 16-25°С.
В связи с неблагоприятным погодным явлением объявлено штормовое предупреждение – оранжевый уровень опасности.