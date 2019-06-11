В Беларуси уже неделю фиксируются температурные рекорды

В Беларуси уже неделю (с 4 июня) фиксируются температурные рекорды. Максимумы обновляются ежедневно в разных городах, однако пока это не касается рекордов дня для всей страны с начала метеонаблюдений, свидетельствует проведенный БелаПАН анализ оперативных карт и архива Белгидромета на погодном ресурсе meteoinfo.by.

Как ранее сообщал БелаПАН, 9 июня в Брагине (Гомельская область) воздух прогрелся до +32,1 градуса, и этот день стал самым теплым в 2019 году. Одновременно в райцентре был побит рекорд 30-летней давности (было +31,2).

День 10 июня оказался еще теплее: +32,9 градуса. Такая температура снова была зарегистрирована в Брагине, где обновился экстремум 1981 года (+32).

До конца нынешней недели сохранится жаркая погода с максимальной дневной температурой до +34 градусов.

11 июня в Минске ожидается 29-31 градус выше нуля. Может быть побит рекорд 1937 года (+30,1).