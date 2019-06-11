Беларусь – Северная Ирландия: букмекеры ставят на гостей
Букмекеры в предстоящем матче отбора на чемпионат Европы 2020 года отдают небольшое преимущество гостям. Об этом свидетельствуют коэффициенты, выставленные в букмекерских конторах.
Встреча начнется сегодня на «Борисов-Арене» в 21:45.
Коэффициенты следующие:
- победа Беларуси – 2.98-3.10;
- ничья – 2.90-3.14;
- победа Северной Ирландии – 2.60-2.75.
Турнирное положение в группе С на данный момент следующее:
- Северная Ирландия — 9 очков (3 игры; разница мячей 6-2);
- Германия — 6 (2; 5-2);
- Голландия — 3 (2; 6-3);
- Эстония — 0 (2; 1-4);
- Беларусь — 0 (3; 1-8).