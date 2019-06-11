Беларусь – Северная Ирландия: букмекеры ставят на гостей

Букмекеры в предстоящем матче отбора на чемпионат Европы 2020 года отдают небольшое преимущество гостям. Об этом свидетельствуют коэффициенты, выставленные в букмекерских конторах.

Встреча начнется сегодня на «Борисов-Арене» в 21:45.

Коэффициенты следующие:

победа Беларуси – 2.98-3.10;

ничья – 2.90-3.14;

победа Северной Ирландии – 2.60-2.75.

Турнирное положение в группе С на данный момент следующее: