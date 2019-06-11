Беларусь – Северная Ирландия: букмекеры ставят на гостей

/ Спорт
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Букмекеры в предстоящем матче отбора на чемпионат Европы 2020 года отдают небольшое преимущество гостям. Об этом свидетельствуют коэффициенты, выставленные в букмекерских конторах.

Встреча начнется сегодня на «Борисов-Арене» в 21:45.

Коэффициенты следующие:

  • победа Беларуси – 2.98-3.10;
  • ничья – 2.90-3.14;
  • победа Северной Ирландии – 2.60-2.75.

Турнирное положение в группе С на данный момент следующее:

  1. Северная Ирландия — 9 очков (3 игры; разница мячей 6-2);
  2. Германия — 6 (2; 5-2);
  3. Голландия — 3 (2; 6-3);
  4. Эстония — 0 (2; 1-4);
  5. Беларусь — 0 (3; 1-8).

Сюжет: ЕВРО-2020
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Тэги: Евро-2020 Город: Борисов

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