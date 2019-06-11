В Беларуси начинается централизованное тестирование – абитуриенты сдают белорусский язык

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Во вторник, 11 июня, в Беларуси начинается централизованное тестирование. Первым испытанием для абитуриентов будет белорусский язык.

Фото из архива

Всего на этот предмет записалось более 22 тыс. человек.

Сегодняшнее испытание (впрочем, как и все другие) начнется в 11:00.

Напомним, когда пройдет ЦТ по другим дисциплинам:

  • русский язык — 13.06.;
  • обществоведение — 15.06.;
  • математика — 17.06.;
  • биология — 19.06.;
  • иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский, китайский) — 21.06.;
  • химия — 23.06.;
  • физика — 25.06.;
  • история Беларуси — 27.06.;
  • география — 29.06.;
  • всемирная история (новейшее время) — 1.07.

Также установлены резервные дни для проведения испытаний: 6 и 8 июля по белорусскому и русскому языкам и 6 и 10 июля — по остальным предметам.

Зарегистрироваться для прохождения ЦТ в резервные дни можно будет с 30 июня по 2 июля. Тестирование в эти дни проведут в Белорусском государственном университете. Получить сертификаты абитуриенты смогут в пунктах проведения тестирования с 10 июля, в БГУ (резервные дни) — с 13 июля.

На уровень высшего образования I ступени прием будут осуществлять 47 учреждений высшего образования. В этом году прием не проводят два вуза: Международный социально-экономический институт и частный Институт управления и предпринимательства.

На уровень высшего образования I ступени планируется принять за счет средств бюджета 26,6 тыс. человек, что на 0,7% превышает план приема 2018 года. План приема на дневную форму обучения произошел за счет медицинских специальностей и специальностей физической культуры и спорта.

На платной основе планируется принять 28,1 тыс. человек. Это на 1% превышает прошлогодний план. На дневной форме количество студентов увеличится за счет IT- специальностей и специальностей физической культуры и спорта.

Ряд университетов открыли новые специальности:

Гродненский государственный университет

  • «Компьютерная физика»;

Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины

  • «Бизнес-администрирование» со специализацией «Антикризисное управление предприятием»;
  • «Экономическая информатика»;
  • «Спортивно-педагогическая деятельность (тренерская работа с указанием вида спорта);

Белорусско-Российский университет

  • «Электронный маркетинг»;
  • «Оборудование и технологии высокоэффективных процессов обработки металлов»;
  • «Информационные системы и технологии (в проектировании и производстве)»;

Витебский государственный технологический университет

  • «Дизайн (виртуальной среды)»;

Полоцкий государственный университет»

  • «Компьютерная безопасность (математические методы и программные системы)»;
  • «Автомобильные дороги»;
  • «Электронный маркетинг».

Сюжет: Вступительная кампания-2019
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Тэги: ЦТ централизованное тестирование абитуриент-2019

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