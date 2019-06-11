В Беларуси начинается централизованное тестирование – абитуриенты сдают белорусский язык
Во вторник, 11 июня, в Беларуси начинается централизованное тестирование. Первым испытанием для абитуриентов будет белорусский язык.
Всего на этот предмет записалось более 22 тыс. человек.
Сегодняшнее испытание (впрочем, как и все другие) начнется в 11:00.
Напомним, когда пройдет ЦТ по другим дисциплинам:
- русский язык — 13.06.;
- обществоведение — 15.06.;
- математика — 17.06.;
- биология — 19.06.;
- иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский, китайский) — 21.06.;
- химия — 23.06.;
- физика — 25.06.;
- история Беларуси — 27.06.;
- география — 29.06.;
- всемирная история (новейшее время) — 1.07.
Также установлены резервные дни для проведения испытаний: 6 и 8 июля по белорусскому и русскому языкам и 6 и 10 июля — по остальным предметам.
Зарегистрироваться для прохождения ЦТ в резервные дни можно будет с 30 июня по 2 июля. Тестирование в эти дни проведут в Белорусском государственном университете. Получить сертификаты абитуриенты смогут в пунктах проведения тестирования с 10 июля, в БГУ (резервные дни) — с 13 июля.
На уровень высшего образования I ступени прием будут осуществлять 47 учреждений высшего образования. В этом году прием не проводят два вуза: Международный социально-экономический институт и частный Институт управления и предпринимательства.
На уровень высшего образования I ступени планируется принять за счет средств бюджета 26,6 тыс. человек, что на 0,7% превышает план приема 2018 года. План приема на дневную форму обучения произошел за счет медицинских специальностей и специальностей физической культуры и спорта.
На платной основе планируется принять 28,1 тыс. человек. Это на 1% превышает прошлогодний план. На дневной форме количество студентов увеличится за счет IT- специальностей и специальностей физической культуры и спорта.
Ряд университетов открыли новые специальности:
Гродненский государственный университет
- «Компьютерная физика»;
Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины
- «Бизнес-администрирование» со специализацией «Антикризисное управление предприятием»;
- «Экономическая информатика»;
- «Спортивно-педагогическая деятельность (тренерская работа с указанием вида спорта);
Белорусско-Российский университет
- «Электронный маркетинг»;
- «Оборудование и технологии высокоэффективных процессов обработки металлов»;
- «Информационные системы и технологии (в проектировании и производстве)»;
Витебский государственный технологический университет
- «Дизайн (виртуальной среды)»;
Полоцкий государственный университет»
- «Компьютерная безопасность (математические методы и программные системы)»;
- «Автомобильные дороги»;
- «Электронный маркетинг».