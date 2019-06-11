Под Добрушем пьяный на «Мицубиси» вылетел в кювет и перевернулся, в машине был ребенок

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Дорожно-транспортное происшествие произошло в Добрушском районе между деревнями Лукьяновка и Дубровка.

По информации региональной Госавтоинспекции, 52-летний водитель не справился с управлением «Мицубиси» и вылетел в кювет, где авто перевернулось.

В результате ДТП водитель и 59-летний пассажир получили травмы разной степени тяжести (оба не были пристегнуты ремнями безопасности) и были госпитализированы.

В легковушке также находился шестилетний ребенок, который, благодаря детскому креслу, не пострадал.

По информации ГАИ, водитель находился в нетрезвом состоянии.

Напомним, Александр Лукашенко в феврале на встрече Игорем Шуневичем (10 июня отправлен в отставку) заявил, что необходимо ужесточить ответственность для пьяных водителей.
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Тэги: ДТП пьянство за рулем Город: Добруш

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