Под Добрушем пьяный на «Мицубиси» вылетел в кювет и перевернулся, в машине был ребенок

Дорожно-транспортное происшествие произошло в Добрушском районе между деревнями Лукьяновка и Дубровка.

По информации региональной Госавтоинспекции, 52-летний водитель не справился с управлением «Мицубиси» и вылетел в кювет, где авто перевернулось.

В результате ДТП водитель и 59-летний пассажир получили травмы разной степени тяжести (оба не были пристегнуты ремнями безопасности) и были госпитализированы.

В легковушке также находился шестилетний ребенок, который, благодаря детскому креслу, не пострадал.

По информации ГАИ, водитель находился в нетрезвом состоянии.

Напомним, Александр Лукашенко в феврале на встрече Игорем Шуневичем (10 июня отправлен в отставку) заявил, что необходимо ужесточить ответственность для пьяных водителей.