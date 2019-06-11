45 работников завода были эвакуированы из-за обнаруженной гранаты

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Настоящий переполох произошел накануне днем на территории Брестского мусороперерабатывающего завода. Во время сортировки мусора была обнаружена граната.


В Лидском районе сельчанин вместо червей выкопал гранату

Как сообщили в милиции, на место оперативно прибыли саперы в/ч 5526, были эвакуированы 45 работников предприятия.

Специалисты установили, что найденный предмет – это учебная граната РГД без содержания взрывчатки.

В середине марта Naviny.by писали, что в белорусской армии офицер спас солдата, уронившего гранату РГД‑5 во время планового занятия по огневой подготовке. ЧП произошло в 72-м гвардейском объединенном учебном центре. А на пожаре в Гомеле в доме 90-летнего пенсионера нашли гранату Ф-1 – были эвакуированы 26 человек.
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Тэги: граната эвакуация Город: Брест

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