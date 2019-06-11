Власти планируют взять кредит ЕБРР для очистки воды в Витебской области

Правительство Беларуси планирует привлечь кредит Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) на новый проект по очистке воды в Витебской области. Постановление Совмина от 7 июня № 371 «О проведении переговоров по проекту международного договора и его подписании» опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Кредит в размере 15,5 млн евро планируется получить на 15 лет под инвестпроект «Чистая вода Витебской области».

На проведение переговоров по проекту соглашения о займе уполномочено Министерство жилищно-коммунального хозяйства.

Европейский банк реконструкции и развития — многосторонний банк, содействующий развитию частного сектора и предпринимательской инициативы в 38 экономиках на трех континентах. Акционерами банка являются 67 стран, а также Евросоюз и Европейский инвестиционный банк. С начала деятельности в Беларуси в 1992 году ЕБРР инвестировал более 2,4 млрд евро в 115 проектов в различных отраслях экономики.

Нынешняя страновая стратегия банка в отношении Беларуси действует с 2016 года. В документе отмечено, что в связи с изменениями в региональной геополитической обстановке Беларусь стала демонстрировать бόльшую открытость на международном уровне и бόльшую готовность к обсуждению политической ситуации внутри страны, в том числе вопросов, связанных с соблюдением прав человека. Эти позитивные изменения, а также реакция на них международного сообщества «создали новый политический контекст для деятельности ЕБРР» в Беларуси и «открыли возможности для более активного взаимодействия с белорусскими властями».

ЕБРР участвует в ряде крупных проектов, среди которых приватизация «Белинвестбанка», проект по привлечению иностранных инвесторов к реконструкции трассы М10 и др.