Власти планируют взять кредит ЕБРР для очистки воды в Витебской области

/ Экономика
Просмотров: 101

Правительство Беларуси планирует привлечь кредит Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) на новый проект по очистке воды в Витебской области. Постановление Совмина от 7 июня № 371 «О проведении переговоров по проекту международного договора и его подписании» опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Кредит в размере 15,5 млн евро планируется получить на 15 лет под инвестпроект «Чистая вода Витебской области».

На проведение переговоров по проекту соглашения о займе уполномочено Министерство жилищно-коммунального хозяйства.

Европейский банк реконструкции и развития — многосторонний банк, содействующий развитию частного сектора и предпринимательской инициативы в 38 экономиках на трех континентах. Акционерами банка являются 67 стран, а также Евросоюз и Европейский инвестиционный банк. С начала деятельности в Беларуси в 1992 году ЕБРР инвестировал более 2,4 млрд евро в 115 проектов в различных отраслях экономики.

Нынешняя страновая стратегия банка в отношении Беларуси действует с 2016 года. В документе отмечено, что в связи с изменениями в региональной геополитической обстановке Беларусь стала демонстрировать бόльшую открытость на международном уровне и бόльшую готовность к обсуждению политической ситуации внутри страны, в том числе вопросов, связанных с соблюдением прав человека. Эти позитивные изменения, а также реакция на них международного сообщества «создали новый политический контекст для деятельности ЕБРР» в Беларуси и «открыли возможности для более активного взаимодействия с белорусскими властями».

ЕБРР участвует в ряде крупных проектов, среди которых приватизация «Белинвестбанка», проект по привлечению иностранных инвесторов к реконструкции трассы М10 и др.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: кредиты Беларусь-ЕБРР очистка воды

Другие материалы на эту тему:

Госдолг Беларуси увеличился за год на 3,4 миллиарда рублей

Госдолг Беларуси увеличился за год на 3,4 миллиарда рублей

Белорусов ожидает новый бум потребительского кредитования

Белорусов ожидает новый бум потребительского кредитования

Россия не приостанавливает кредитование Беларуси

Россия не приостанавливает кредитование Беларуси

Вице-президент ЕБРР: вижу изменения даже в риторике белорусской власти

Вице-президент ЕБРР: вижу изменения даже в риторике белорусской власти