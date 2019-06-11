Генпрокурор взял под личный контроль «дело Голунова»

Генеральный прокурор России Юрий Чайка взял под личный контроль дело журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого подозревают в сбыте наркотиков.

Иван Голунов / Фото из Википедии

По словам спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, она разговаривала с Чайкой и тот заверил, что Генпрокуратура взяла под пристальный контроль «дело Голунова».

Журналист был задержан днем 6 июня в центре Москвы. Правозащитники считают, что процедура задержания и дальнейшие оперативные действия в отношении журналиста были проведены с грубыми нарушениями законодательства, а само «дело Голунова» — полностью сфабриковано, с целью воспрепятствования дальнейшей профессиональной деятельности журналиста.

По версии полиции, он намеревался продать 3,56 грамма мефедрона и 5,42 грамма кокаина, которые хранил дома.

Известный российский журналист Владимир Познер потребовал освобождения Голунова: «Арест Ивана Голунова — плевок в лицо всех журналистов России. Я не желаю, чтобы мне плевали в лицо».

О том, что в Кремле следят за этим уголовным делом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Также сообщается, что уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова доложила Владимиру Путину о деле спецкора «Медузы».