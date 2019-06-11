Блогера Сергея Петрухина оштрафовали на 765 рублей

Брестский блогер Сергей Петрухин признан виновным в мелком хулиганстве (ст. 17.1 КоАП) и оштрафован на 30 базовых величин (765 рублей). Такое постановление вынес 11 июня суд Ленинского района Бреста.

Петрухина задержали в Бресте 2 июня около 12.45 на перекрестке улиц Советской и Маяковского после того, как он обратился к сотруднику милиции с просьбой принять заявление об административном правонарушении. Блогера доставили в Ленинский РОВД и до суда поместили в изолятор временного содержания. 3 июня Петрухина доставили в суд Ленинского района, где он заявил ходатайства об ознакомлении с материалами дела и о предоставлении ему адвоката. Судья удовлетворил их и назначил следующее заседание 10 июня. Петрухин был освобожден из-под стражи.

Правозащитник Владимир Величкин назвал решение суда неправомерным. «В действиях блогера не было состава правонарушения, в котором его обвинили. Петрухин намерен обжаловать это, по его мнению, незаконное и нарушающее его права судебное постановление», — сообщил БелаПАН Величкин.

Блогеры Сергей Петрухин и Александр Кабанов в своем проекте «Народный репортер» на YouTube освещают ситуацию вокруг строительства под Брестом аккумуляторного завода, против которого протестуют представители общественности. Блогеров неоднократно задерживали и привлекали к административной ответственности.

18 апреля суд Ленинского района Бреста признал Петрухина виновным по ч. 2 ст. 188 (клевета) и ч. 2 ст. 189 (оскорбление) УК и назначил наказание в виде штрафа в 360 базовых величин (9 тысяч 180 рублей). С него также взыскано в пользу четырех сотрудников милиции 7.500 рублей в качестве материальной компенсации морального вреда.

Блогера, в частности, обвинили в том, что 23 марта 2018 года он снял видеоролик в здании суда Ленинского района Бреста, в котором содержалась информация об участковом инспекторе Ленинского РОВД Сергее Игнатюке, «не соответствующая действительности, существенно умаляющая его честь и достоинство, дискредитирующая потерпевшего в глазах общественного мнения».

Петрухина также обвинили в том, что 3 апреля прошлого года он разместил на своей странице в «ВКонтакте» комментарий, «содержащий презрительные, уничижительные, негативно-оценочные, не соответствующие нормам речевого общения по форме выражения» к одному из видеороликов, чем якобы умышленно унизил честь и достоинство четырех сотрудников Ленинского РОВД и причинил им моральный вред.

Петрухин не признал своей вины, он назвал этот процесс «расправой над свободой слова», связанной с тем, что он занимает активную позицию в отношении аккумуляторного завода.