Могилевчанину, повредившему 35 авто, грозит три года колонии

До трех лет лишения свободы грозит 32-летнему могилевчанину, которого подозревают в повреждении 35 автомобилей.

По данным милиции, на протяжении четырех дней (29 мая – 1 июня) поступали сигналы о повреждении автомобилей в Могилеве и районе.

Задержанный мужчина ранее был судим за кражи из авто и гаражей. По ночам он на велосипеде объезжал город и бил стекла, зеркала заднего вида, а также различные части кузовов.

Правоохранители подчеркивают, что подозреваемый сотрудничает со следствием и дает признательные показания. Дело возбуждено по статье «Хулиганство».