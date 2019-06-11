Могилевчанину, повредившему 35 авто, грозит три года колонии

/ Происшествия
Просмотров: 1936

До трех лет лишения свободы грозит 32-летнему могилевчанину, которого подозревают в повреждении 35 автомобилей.

По данным милиции, на протяжении четырех дней (29 мая – 1 июня) поступали сигналы о повреждении автомобилей в Могилеве и районе.

Задержанный мужчина ранее был судим за кражи из авто и гаражей. По ночам он на велосипеде объезжал город и бил стекла, зеркала заднего вида, а также различные части кузовов.

Правоохранители подчеркивают, что подозреваемый сотрудничает со следствием и дает признательные показания. Дело возбуждено по статье «Хулиганство».
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: хулиганство Город: Могилев

Другие материалы на эту тему:

Гомельчанина, напавшего на женщину с собакой, будут лечить

Гомельчанина, напавшего на женщину с собакой, будут лечить

Дети повредили остановку. Им грозит реальный срок, а семьям — постановка на учет

Дети повредили остановку. Им грозит реальный срок, а семьям — постановка на учет

«Нанес удар кулаком в лицо». Милиционера признали виновным, но дело прекратили

«Нанес удар кулаком в лицо». Милиционера признали виновным, но дело прекратили

Три года колонии дрифтеру с площади Победы. Это много или мало?

Три года колонии дрифтеру с площади Победы. Это много или мало?