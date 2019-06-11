Новым гендиректором МТЗ назначен Виталий Вовк
Генеральным директором ОАО «Минский тракторный завод» назначен Виталий Вовк. Согласие на это назначение 11 июня дал президент Беларуси Александр Лукашенко.
До назначения Вовк непродолжительное время (с сентября 2018-го) работал помощником президента — инспектором по Витебской области, а до этого почти четыре года возглавлял Министерство промышленности.
Министерской должности Вовк лишился 14 августа 2018 года после визита Лукашенко в Оршанский район. Проведенное там совещание по развитию района привело к отставке руководства правительства и многих министерств.
До сегодняшнего дня Минским тракторным заводом руководил Федор Домотенко, который был назначен на эту должность 11 августа 2014 года, а ранее работал помощником президента — главным инспектором по Минску, до этого 27 лет посвятил Минскому автозаводу, где вырос до должности первого заместителя генерального директора.
Комментируя на днях слухи о своей возможной отставке, Федор Домотенко заявил, что готов работать там, куда направит его президент.