Лукашенко устроил кадровый вторник
Александр Лукашенко принял сегодня ряд кадровых решений, сообщили в пресс-службе главы государства.
Так, Лукашенко назначил:
- Александра Рахманова – заместителем госсекретаря Совбеза;
- Василия Герасимова – первым зампредом Комитета госконтроля;
- Дмитрия Баско – зампредом Комитета госконтроля;
- Илону Ледницкую – членом правления Нацбанка (на второй срок полномочий).
Кроме этого, Лукашенко дал согласие на назначение:
- Сергея Земченка – главой Лиозненского райисполкома;
- Олега Чикиды – главой Могилевского райисполкома;
- Алексея Богайчука – главой администрации Ленинского района Могилева;
- Руслана Страхара – зампредом Могилевского облисполкома;
- Дмитрия Городецкого – членом Брестского облисполкома.
Ранее сообщалось, что также сегодня Юрий Караев был назначен главой МВД, Виталий Вовк будет руководить Минским тракторным заводом, а Владимир Караник возглавил Министерство здравоохранения.