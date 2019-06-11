Лукашенко устроил кадровый вторник

Александр Лукашенко принял сегодня ряд кадровых решений, сообщили в пресс-службе главы государства.

Так, Лукашенко назначил:

Александра Рахманова – заместителем госсекретаря Совбеза;

Василия Герасимова – первым зампредом Комитета госконтроля;

Дмитрия Баско – зампредом Комитета госконтроля;

Илону Ледницкую – членом правления Нацбанка (на второй срок полномочий).

Кроме этого, Лукашенко дал согласие на назначение:

Сергея Земченка – главой Лиозненского райисполкома;

Олега Чикиды – главой Могилевского райисполкома;

Алексея Богайчука – главой администрации Ленинского района Могилева;

Руслана Страхара – зампредом Могилевского облисполкома;

Дмитрия Городецкого – членом Брестского облисполкома.

Ранее сообщалось, что также сегодня Юрий Караев был назначен главой МВД, Виталий Вовк будет руководить Минским тракторным заводом, а Владимир Караник возглавил Министерство здравоохранения.