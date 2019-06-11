Лукашенко устроил кадровый вторник

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Александр Лукашенко принял сегодня ряд кадровых решений, сообщили в пресс-службе главы государства.

Так, Лукашенко назначил:

  • Александра Рахманова – заместителем госсекретаря Совбеза;
  • Василия Герасимова – первым зампредом Комитета госконтроля;
  • Дмитрия Баско – зампредом Комитета госконтроля;
  • Илону Ледницкую – членом правления Нацбанка (на второй срок полномочий).

Кроме этого, Лукашенко дал согласие на назначение:

  • Сергея Земченка – главой Лиозненского райисполкома;
  • Олега Чикиды – главой Могилевского райисполкома;
  • Алексея Богайчука – главой администрации Ленинского района Могилева;
  • Руслана Страхара – зампредом Могилевского облисполкома;
  • Дмитрия Городецкого – членом Брестского облисполкома.

Ранее сообщалось, что также сегодня Юрий Караев был назначен главой МВД, Виталий Вовк будет руководить Минским тракторным заводом, а Владимир Караник возглавил Министерство здравоохранения. 
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Тэги: кадровая политика Персона: Александр Рахманов Василий Герасимов Дмитрий Баско Илона Ледницкая Сергей Земченок Олег Чикида Алексей Богайчук Руслан Страхар Дмитрий Городецкий

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