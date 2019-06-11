Лукашенко: противно читать записки правительства

По мнению Александра Лукашенко, в Беларуси следует развивать овцеводство. Об этом глава государства заявил во время назначения новых глав районов.

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«Мне правительство пишет – ну, просто противно читать. Ладно бы я не понимал в этом ничего: можно было бы отписку эту терпеть. До 2025 года они добавят 133% овец. То есть овцеводство будет у нас, мы будем овец разводить. Это шерсть, это овчина, это баранина. Вроде на рынке востребовано. Ну, короче, будем разводить этих овец. Так, а что такое 33% до 2025 года? Это сегодня одна овечка, а завтра будет одна и три десятых овечки. Ну что это за темпы?» - возмутился глава государства.

Он подчеркнул, что новые руководители должны серьезно взяться за работу. Лукашенко обратил внимание на пустующие угодья. «Иногда летишь – жалко становится пустующих земель. Где-то ближе к поймам можем строить легкие навесы и содержать этих овечек, - предложил глава государства. - Я в этом убедился лично. У меня их, наверное, сейчас штук пятьдесят. Раздаю людям, девать некуда. Какие там затраты? Утром пойдешь, накосишь за полчаса травы, отвезешь – и им достаточно. На пастбище ходят или в лесок запустил их, они в этом лесу сидят в жару».

По его словам, можно все переработать – шерсть, кожу…