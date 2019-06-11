Лукашенко дал поручения Караеву: тот, кто заслуживает по башке или по морде, — должен получить

Немножко встряхнуть милицию в плане дисциплины поручил президент Беларуси Александр Лукашенко новому министру внутренних дел. 11 июня указом президента на эту должность был назначен Юрий Караев — бывший замминистра, командующий внутренними войсками. Караев сменил Игоря Шуневича, подавшего рапорт об отставке.

Юрий Караев — крайний слева. Фото пресс-службы президента Беларуси

«Скажем откровенно, милицию надо немножко встряхнуть в плане дисциплины. Ну а для этого какой нужен человек — военный. Хотя вы относительно военный человек, вы и милицию хорошо знаете. Вы там были внутри, вы видели эти проблемы. А вообще, тому, чего не знаете, научитесь», — сказал Лукашенко.

Он высказал пожелание, чтобы Караев на посту министра был твердым, решительным, в меру жестким и вместе с тем уважал людей.

«Тот, кто заслуживает, чтобы его поддержали и даже пьяного домой отвезли — так надо и сделать. Тот, кто заслуживает по башке или по морде, — должен получить. Все должно быть честно и справедливо. Это ваш принцип работы», — заявил Лукашенко.

Он посоветовал Караеву не засиживаться в Минске, больше бывать в подразделениях: «Обязательно надо побыть во всех областных управлениях внутренних дел. Ну и в городах — крупных, районных».

Юрий Караев — уроженец Северной Осетии. На этот факт обратил внимание Лукашенко.

«Я вообще не люблю национальные какие-то признаки подчеркивать, но кавказцы для меня люди особые. Они и хорошо ко мне там относятся, хотя меня ни разу, может быть, не видели. Это крепкие люди. И я этот фактор не сбрасываю», — сказал глава государства.

Он посоветовал новому главе МВД быть ближе к людям и непосредственно разбираться в возникающих проблемах.

«Не надо, как вот произошло с цыганами, — Наталья Ивановна (глава Администрации президента Кочанова. — ред.) ездила, разбиралась по моему поручению. Обидели людей ни за что. Так надо извиниться», — сказал Лукашенко.