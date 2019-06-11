Лукашенко поручил провести идеальные выборы

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Глава государства возложил на руководителей своей «вертикали» ответственность за проведение парламентских и президентских выборов — «чтобы комар носа не подточил».

Фото: president.gov.by

«Мы не ахти какие великие. И я понимаю, и вы понимаете, что уж не умирает народ от любви к нам. Но народ прекрасно понимает, что ныне действующая в Беларуси власть — это единственное какое-то уникальное явление, не только на постсоветском пространстве, где мы все обращены к народу. Что мы людям не сделали, чтобы они нас не поддерживали? Все сделали», — приводит слова Лукашенко пресс-служба президента.

В то же время он подчеркнул, что благосостояние человека зависит не только от власти, но и от его желания трудиться ради достойной жизни. «Давайте хоть пятьдесят на пятьдесят: 50% за нами — содержание вашей семьи и вас, а 50% — сами шевелитесь. Но надо открыто и честно об этом говорить, — призвал официальный лидер. — И подойдя к этим кампаниям, их надо достойно провести. Не допускайте хамства по отношению к людям, потому что много жалоб. Не надо их отпихивать. Другого народа нет, и не такой уж плохой у нас народ. Надо с ними работать».


«Выборы себя» Лукашенко назначил на 2020-й

В качестве положительного примера Лукашенко привел работу главы Администрации президента Натальи Кочановой. «Едет к цыганам, рабочим, крестьянам, охотникам… И там с ними разговаривает. И приезжает совсем другим человеком. Я так начинал работать. Часто говорю: когда не знаешь, что делать, иди к людям. Даже если ты не найдешь ответа на вопрос, с которым ты пришел к ним, тебе будет легче потом. Ты поймешь, чем дышит народ. И не так страшна эта проблема, как тебе порой кажется, сидя в кабинете. Поэтому надо работать с людьми, надо ценить наших людей. Если хотите, модно говоря, это даже в какой-то степени наша фишка — что мы не отдалились от народа, что у нас нет такого разрыва, нет этого олигархата, нет этих богатеньких, которые довлеют над властью и народом. Надо это и поддерживать. Это наше достояние», — заявил белорусский руководитель.

Сюжет: Выборы президента 2020 года
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Тэги: выборы парламентские выборы президентские выборы Персона: Александр Лукашенко

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