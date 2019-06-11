Лукашенко посоветовал милиции извиниться перед цыганами

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Президент считает важным справедливое отношение к людям, особенно со стороны сотрудников правоохранительных органов.

Фото: president.gov.by

Такое заявление, как сообщает пресс-служба президента, он сделал 11 июня при назначении Юрия Караева министром внутренних дел.

Лукашенко посоветовал новому главе МВД быть ближе к людям и непосредственно разбираться в возникающих проблемах. «Не надо, как вот произошло с цыганами, — Наталья Ивановна ездила, разбиралась по моему поручению. Обидели людей ни за что. Так надо извиниться. И люди поймут. Не надо плугом или бульдозером переть на все, что перед тобой. Где-то надо и поаккуратнее, где-то объехать. А не получилось — извинись. Надо разумно», — сказал Лукашенко.

Лукашенко также подчеркнул: «Не надо людей считать своими врагами: ах, там вот эти цыгане, они такие-сякие… Нормальные они люди. Что, среди белорусов, русских, евреев или поляков у нас тут нет преступлений? Да хватает! Справедливость должна лежать в основе всего, особенно у тех, кто носит погоны. Потому что к людям в погонах бегут за защитой. Народ бежит, чтобы их защитили. А когда ты его отпихиваешь и обижаешь, это очень больно для человека».


Шуневич отказался извиняться за массовую облаву на цыган в Могилеве

Массовые задержания цыган начались в Могилеве вечером 16 мая в связи с гибелью 22-летнего лейтенанта ГАИ Евгения Потаповича. Перед этим в интернете появились сообщения о возможном его похищении «представителями цыганской национальности» — об этом милиционер якобы успел сообщить коллегам в одном из мессенджеров. По первоначальной версии, сотрудника ГАИ в черную «Волгу» затолкали трое неизвестных лиц «цыганской или кавказской наружности» в микрорайоне Чапаевка и вывезли в неизвестном направлении. Nело лейтенанта нашли в лесу.
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Тэги: цыгане ромы МВД Персона: Наталья Кочанова Александр Лукашенко Город: Могилев

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