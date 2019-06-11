Ученые нашли связь между сном при свете и набором веса

/ Общество
Просмотров: 73

Ученые Национального института экологических наук в Северной Каролине узнали, что сон при включенном свете влияет на вес.

Специалисты использовали данные масштабного опроса женщин по всей территории США. Он был проведен в 2003-2009 годах, в нем приняли участие 44 тысячи женщин в возрасте 35-74 лет, сообщает СNN.

В опросе также был пункт выключают ли респондентки на ночь свет. Оказалось, что 17% опрошенных женщин, оставлявших включенными свет или телевизор, поправлялись в среднем на пять килограмм в год.

Ученые отмечают, что сон при источниках света увеличивает риск набора лишнего веса на 22% и ожирения — на 33%. Специалисты проведут дополнительные исследования.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: ученые сон здоровье ЗОЖ США

Другие материалы на эту тему:

Стрельба в Вирджинии-Бич: среди погибших 35-летний белорус

Стрельба в Вирджинии-Бич: среди погибших 35-летний белорус

«Самый ужасный день в истории города». В США госслужащий застрелил 12 человек

«Самый ужасный день в истории города». В США госслужащий застрелил 12 человек

Фотофакт. Более сотни человек пробежали вокруг Комсомольского озера

Фотофакт. Более сотни человек пробежали вокруг Комсомольского озера

Ученые создали у организмов квантовую запутанность. Почему это важно

Ученые создали у организмов квантовую запутанность. Почему это важно