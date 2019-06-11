Верховный суд начал рассмотрение уголовного дела бывшего помощника президента Сергея Ровнейко

Верховный суд 11 июня в закрытом режиме начал рассмотрение уголовного дела бывшего помощника президента — инспектора по Гродненской области Сергея Ровнейко.

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«О результатах будет сообщено», — написала на своей странице в «Фейсбуке» официальный представитель суда Юлия Ляскова.

О задержании Ровнейко «с поличным при вымогательстве и получении взятки в размере 200 тысяч долларов США» сообщила 30 мая 2018 года пресс-служба КГБ. Отмечалось, что «в поле зрения оперативных подразделений Ровнейко попал более года назад в связи с информацией о неоднократных фактах получения взяток от различных лиц за решение вопросов, входящих в его компетенцию».

В отношении Ровнейко КГБ возбудил дело по части 3 статьи 430 УК, которая предусматривает лишение свободы до 15 лет. Подозреваемый водворен в СИЗО КГБ и дает признательные показания, говорилось в сообщении.

5 июня 2018 года Ровнейко был освобожден от должности «за совершение проступка, несовместимого с нахождением на государственной службе». Комментируя задержание помощника, Александр Лукашенко заявил, что «он вел себя как настоящий бандит». «Он попал в поле зрения более полутора лет назад. Скажу откровенно, тут прежде всего сработали декларации о доходах. Когда изучение шло кадровое, я задал вопрос, откуда такая роскошь: автомобили до десятка, квартиры до десятка. Не может обычный чиновник и его семья так жить. Но подозрение подозрением, какие-то были факты. Мы видели, что, общаясь с бизнесменами, — как барчук. Некоторые бизнесмены связаны с чиновниками, так чиновник что-то им делает. А этот, допустим, чтобы в Гродненской области табаком торговали, говорит: вы мне платите за это. Вел себя как преступник, самый настоящий бандит. Это меня удивило», — сказал глава государства.

25 июня того же года заместитель генерального прокурора Алексей Стук сказал на пресс-конференции в Минске, что Ровнейко получил взятку от руководителя крупного совместного ЗАО за благоприятное решение вопроса об организации сигаретного бизнеса.

По словам Лукашенко, когда ему доложили об этом, он сказал о необходимости выявления исключительного факта, который бы подтвердил соответствующую противоправную деятельность. «Прошло определенное время — 200 тыс. долларов. Даже бизнесмены удивляются. Это уже наглец высшей степени. Во время передачи этих денег его задержали с деньгами в руках. Операция готовилась, она была санкционирована мною», — рассказал глава государства.