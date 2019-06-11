Оппозиция подала в суд на ГУВД Мингорисполкома

Организаторы празднования Дня Воли в минском Киевском сквере подали иск в суд Московского района столицы с требованием расторжения договора с ГУВД Мингорисполкома на оказание услуг по охране правопорядка во время митинга 24 марта.

Об этом сообщил глава движения «За Свободу» Юрий Губаревич.

Юрий Губаревич

Исковое заявление подали сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Ольга Ковалькова, председатель Объединенной гражданской партии Николай Козлов, глава Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Игорь Борисов и Губаревич.

Обоснованием иска указано задержание политиков Дмитрия Дашкевича и Виталия Рымашевского людьми в штатском на охраняемой площадке. Истцы не смогли добиться от сотрудников ГУВД объяснения причин их действий, а также контактов старшего сотрудника милиции, отвечающего за безопасность мероприятия. Кроме того, организаторы в иске упоминают запрет со стороны сотрудников милиции для участников митинга покидать мероприятие с бело-красно-белыми флагами под угрозой задержания.

«Подобные действия сотрудников милиции нанесли имиджевые потери заявителям мероприятия, так как своими действия они показали, что находиться на площадке, где проходило массовое мероприятие, небезопасно и они не могут гарантировать безопасность как собравшимся гражданам, так и выступающим со сцены активистам и организаторам массового мероприятия. Считаем, что сотрудники милиции своими действиями пытались снизить количество потенциальных участников при проведении подобных массовых мероприятий в будущем», — отметили заявители в иске.

«Мы убеждены, что ни один суд в Беларуси не пойдет против позиции государственного органа, у нас нет практики, чтобы граждане в спорах с госорганами добивались победы. Кроме того, это позиция не МВД, а тех, кто отвечает в госаппарате за безопасность высшего руководства. Очевидно, что для них легальные или нелегальные протесты не являются приемлемыми, и потому они ищут возможности введения оплаты, что вынуждает отказаться от проведения легальных массовых мероприятий», — сказал Губаревич.

В случае отказа в суде организаторы намерены обратиться с жалобой в Комитет ООН по правам человека.

В акте на оплату услуг милиции по охране правопорядка на митинге указана сумма — 6375 рублей.

Ранее суд Центрального района оштрафовал Борисова, Ковалькову, Губаревича и Козлова на 30 базовых величин (765 рублей) каждого. В их отношении были составлены протоколы по ч. 2 ст. 23.34 КоАП за неоплату в течение 10 дней услуг милиции по охране общественного порядка на праздновании Дня Воли 24 марта в Киевском сквере. 11 июня Минский городской суд оставил в силе решение суда Центрального района в отношении Козлова и Губаревича.

Согласно положению о порядке оплаты услуг по охране общественного порядка, оказываемых органами внутренних дел, расходов, связанных с медицинским обслуживанием, уборкой территории после проведения на ней массового мероприятия, утвержденному правительством в январе, урегулирование разногласий между организатором массового мероприятия и органами внутренних дел «осуществляется в соответствии с условиями заключенных договоров путем проведения переговоров или в судебном порядке».