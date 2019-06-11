В Северной Корее нашли 323 места для публичных казней
Расправы происходят на торговых площадях, школьных площадках, неподалеку от рек, на холмах и в полях.
Об этом сообщает
На локациях, указанных в докладе, происходили публичные и внесудебные казни. Особенно много казней в КНДР проходило в девяностых, но при Ким Чен Ыне они также продолжаются.
Согласно рассказам более 600 беженцев, чаще всего власти применяют расстрел, чтобы устрашать население. К тому же, к высшей мере наказания людей часто приговаривают за ненасильственные преступления, например, за кражу коровы.
На так называемых судебных процессах подсудимого обвиняют, а у него даже нет адвоката.
Правозащитники надеются, что в будущем эти свидетельства помогут расследовать преступления режима Ким Чен Ына.