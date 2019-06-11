В США отзывают электрокары «Ауди»

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Новый флагманский кроссовер E-Tron немецкой марки может загореться из-за попадания влаги в электрическую систему.

В зоне риска 1644 реализованные машины E-Tron, из которых 540 уже переданы клиентам, сообщает InsideEVs.

Руководство североамериканского офиса Audi выпустило официальное обращение, в котором заявило об отзыве новых кроссоверов E-Tron в связи с риском возгорания автомобилей. Причиной тому может стать влага, попавшая в высоковольтный порт зарядки через дефектное уплотнение.


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Вода способна вызвать короткое замыкание и последующее воспламенение аккумуляторной батареи. Во избежание этого дилеры связываются с покупателями новинки и приглашают их в сервисные центры для бесплатного устранения дефекта. По информации Audi пока не было зафиксировано ни одного случая возгорания автомобиля.

Представители компании заявили, что готовы предложить клиентам на время ремонта подменный автомобиль с ДВС и топливной картой на 800 долларов.
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Тэги: Audi электрокар США Audi E-Tron

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