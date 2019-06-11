Грибаускайте призвала литовцев добиваться полного закрытия БелАЭС

Покидающая пост президента Литвы Даля Грибаускайте во время выступления с годовым докладом 11 июня в литовском парламенте призвала сограждан добиваться полного закрытия Белорусской АЭС.

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Текст выступления опубликован на сайте президента Литовской Республики.

«С Европейской комиссией уже подписано политическое соглашение о синхронизации электросетей Балтийских стран с сетями Западной Европы, а в этом месяце в Брюсселе, когда я буду на заседании Европейского совета, мы подпишем более детальное соглашение, — заявила она. — Поэтому не надо оглядываться назад, на Восток. Мы прекрасно знаем, что в кольце БРЭЛЛ из московских диспетчерских по проводам течет не только электричество, но и политическое влияние. Как и в случае с Белорусской АЭС. Страны — члены Конвенции Эспо признали, что она построена на небезопасной площадке. Речь идет не о безопасности станции, речь идет о небезопасной площадке. Значит, на ней не может функционировать ни одна электростанция. Следует и дальше добиваться полного закрытия Белорусской АЭС».

Срок полномочий Грибаускайте истекает через месяц. 26 мая по результатам второго тура президентских выборов главой государства был избран беспартийный 55-летний экономист и преподаватель Вильнюсской бизнес-школы Гитанас Науседа. Его инаугурация назначена на 12 июля.

В отличие от Грибаускайте, Науседа выступает за поддержание контактов с официальным Минском. Еще на этапе предвыборной гонки он заявлял, что ситуация вокруг БелАЭС «не должна полностью затемнять отношения» двух стран.