Грибаускайте призвала литовцев добиваться полного закрытия БелАЭС

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Покидающая пост президента Литвы Даля Грибаускайте во время выступления с годовым докладом 11 июня в литовском парламенте призвала сограждан добиваться полного закрытия Белорусской АЭС.

Фото: lrp.lt

Текст выступления опубликован на сайте президента Литовской Республики.

«С Европейской комиссией уже подписано политическое соглашение о синхронизации электросетей Балтийских стран с сетями Западной Европы, а в этом месяце в Брюсселе, когда я буду на заседании Европейского совета, мы подпишем более детальное соглашение, — заявила она. — Поэтому не надо оглядываться назад, на Восток. Мы прекрасно знаем, что в кольце БРЭЛЛ из московских диспетчерских по проводам течет не только электричество, но и политическое влияние. Как и в случае с Белорусской АЭС. Страны — члены Конвенции Эспо признали, что она построена на небезопасной площадке. Речь идет не о безопасности станции, речь идет о небезопасной площадке. Значит, на ней не может функционировать ни одна электростанция. Следует и дальше добиваться полного закрытия Белорусской АЭС».


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Срок полномочий Грибаускайте истекает через месяц. 26 мая по результатам второго тура президентских выборов главой государства был избран беспартийный 55-летний экономист и преподаватель Вильнюсской бизнес-школы Гитанас Науседа. Его инаугурация назначена на 12 июля.

В отличие от Грибаускайте, Науседа выступает за поддержание контактов с официальным Минском. Еще на этапе предвыборной гонки он заявлял, что ситуация вокруг БелАЭС «не должна полностью затемнять отношения» двух стран.

Белорусская АЭС возводится вблизи Островца (Гродненская область) за счет кредита России по типовому российскому проекту ВВЭР-1200. Кредитная линия до 10 млрд долларов на строительство станции открыта до 2035 года. Ввод в эксплуатацию первого энергоблока Белорусской АЭС запланирован на декабрь 2019 года, второго — на июль 2020-го. В Вильнюсе убеждены, что строительство АЭС ведется без соблюдения требований безопасности и экологических стандартов.

Сюжет: Беларусь строит АЭС
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Тэги: Беларусь-Литва БелАЭС безопасность БелАЭС Персона: Даля Грибаускайте Гитанас Науседа Город: Островец

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