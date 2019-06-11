Беларусь назвала предварительную оценку потерь от поставок загрязненной нефти из России

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Концерн «Белнефтехим» в конце мая направил в Министерство энергетики России предварительную оценку потерь нашей страны от поставок загрязненной хлоридами нефти.

Об этом 11 июня сообщила пресс-служба «Белнефтехима».

В концерне отметили, что в соответствии с договоренностями вице-премьеров Беларуси и России Игоря Ляшенко и Дмитрия Козака в настоящее время стороны работают над предложениями по компенсации убытков от поставки нефти ненадлежащего качества в Беларусь и определением сумм таких убытков.

«Свое видение вопроса с указанием предварительной суммы понесенных белорусской стороной потерь по всем аспектам деятельности организаций и госбюджета концерн "Белнефтехим" направил в Министерство энергетики Российской Федерации 31 мая», — говорится в сообщении.

«Для обсуждения всех аспектов компенсаций в ближайшее время ожидается встреча руководителей концерна "Белнефтехим" и Министерства энергетики РФ с участием специалистов российских и белорусских заинтересованных организаций», — отметили в концерне.


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«В связи с тем, что ситуация окончательно еще не завершена, в настоящее время назвать точную сумму ущерба не представляется возможным», — подытожили в концерне.

Повышенное содержание дихлорэтана в российской нефти «Белнефтехим» обнаружил в апреле и, чтобы избежать аварии на НПЗ, снизил переработку и экспорт нефтепродуктов. После того как принимать некачественное сырье отказались иностранные потребители, транзит по «Дружбе» был полностью остановлен, сейчас поставки возобновлены.

Сюжет: Грязная нефть
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Тэги: Белнефтехим Беларусь-Россия

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