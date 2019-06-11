Украинка пыталась продать 17-летнюю дочь в чешский бордель

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Жительница Львова пыталась продать несовершеннолетнюю дочь в сексуальное рабство в Чехию за 2,7 тысяч долларов.

По сообщению пресс-службы Нацполиции, 38-летнюю женщину задержали 11 июня во Львовском международном аэропорту при получении 2,7 тыс. долларов. После получения денег она планировала передать свою 17-летнюю дочь для дальнейшей сексуальной эксплуатации в Чешскую Республику.

Накануне сообщалось, что жительница Хмельницкого пыталась продать 16-летнюю дочь в бордель за 1,5 тыс. долларов.
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Тэги: сексуальное рабство бордель Украина Город: Львов

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