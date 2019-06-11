Новый глава МВД сказал, что белорусы должны обращаться за помощью в милицию без страха

Правоохранительные органы должны работать так, чтобы люди не боялись обращаться к ним за помощью. Об этом заявил новый министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев, общаясь 11 июня с журналистами после встречи с главой государства.

Источник: "Беларусь 1"

«Все наши люди — под защитой закона. В милицию должны обращаться без страха и с надеждой, что там помогут и обойдутся справедливо», — сказал Юрий Караев в эфире новостей телеканала «Беларусь 1» .

«Конечно же, во всех странах мира во все времена в правоохранительные органы обращаются за защитой и надеются там ее получить. Для того правоохранительные органы и нужны, чтобы помогать людям. Мы служим для людей», — дополнил Караев.

При назначении 11 июня Юрия Караева министром внутренних дел Александр Лукашенко посоветовал новому главе МВД быть ближе к людям и непосредственно разбираться в возникающих проблемах.

До этого Караев работал в должности заместителя министра внутренних дел — командующего внутренними войсками.

Предыдущий глава МВД Игорь Шуневич занимал эту должность с 11 мая 2012 года. 10 июня он подал Лукашенко рапорт об отставке.